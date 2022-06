Milano | gli assessori giungono ai giardinetti di via Mosso con l’auto di servizio | parcheggiano in divieto di sosta | con i permessi scaduti

Leggi su 7giorni.info

(Di venerdì 17 giugno 2022) «Predicano bene e razzolano male», questa la denuncia del Consigliere di Municipio 2 Edoardo Bertolotti . Secondo l'esponente di Fratelli d'Italia da una parte la Giunta vuole disincentivare l’uso dell'auto, dall’altra invece di giungere in bicicletta come vogliono far fare ai milanesi adoperano le auto disenza curarsi neanche di parcheggiarle regolarmente