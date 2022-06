Meloni: “Bene la visita di Draghi a Kiev. Ancora una volta i conservatori europei tracciano la rotta” (Di venerdì 17 giugno 2022) “In qualità di presidente del Partito dei conservatori e riformisti europei esprimo la mia soddisfazione. Per l’esito della visita a Kiev dei leader dei tre principali Stati membri della Ue. Germania, Francia e Italia, con la successiva aggiunta del presidente rumeno”. All’indomani della trasferta in Ucraina di Draghi, Macron e Scholz, Giorgia Meloni commenta positivamente l’operazione diplomatica. E ne rivendica sostanzialmente la primogenitura. Meloni: sono soddisfatta della trasferta di Draghi a Kiev “Era grande il timore che in questa visita, organizzata con estremo ritardo rispetto a quella fatta dai premier conservatori e popolari di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia e successivamente anche ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) “In qualità di presidente del Partito deie riformistiesprimo la mia soddisfazione. Per l’esito delladei leader dei tre principali Stati membri della Ue. Germania, Francia e Italia, con la successiva aggiunta del presidente rumeno”. All’indomani della trasferta in Ucraina di, Macron e Scholz, Giorgiacommenta positivamente l’operazione diplomatica. E ne rivendica sostanzialmente la primogenitura.: sono soddisfatta della trasferta di“Era grande il timore che in questa, organizzata con estremo ritardo rispetto a quella fatta dai premiere popolari di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia e successivamente anche ...

