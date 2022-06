“Lui non può toccarla”. Charlene di Monaco, la scoperta choc sul principe Alberto (Di venerdì 17 giugno 2022) Charlene di Monaco e la crisi con il principe Alberto. Il ritorno a corte dell’ex nuotatrice non ha affatto dissolto tutti i dubbi che aleggiano sulla coppia reale. Delle vicissitudini di Charlène ne abbiamo parlato spesso. Il principe aveva spiegato che le condizioni fisiche della moglie non sono ancora ottimali: “È esausta, fisicamente e mentalmente, e non è in grado di occuparsi di doveri reali o familiari”. Pochi giorni fa è arrivata pure la notizia della positività al Covid. Ma non è finita. Perché c’è chi sostiene che il Covid sia soltanto una scusa. La verità sarebbe che Charlène a Palazzo non si trova più bene anche a causa del coinvolgimento in molti eventi importanti di Nicole Coste. Quest’ultima, per chi non lo ricordasse, ha avuto un figlio che Alberto inizialmente non ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022)die la crisi con il. Il ritorno a corte dell’ex nuotatrice non ha affatto dissolto tutti i dubbi che aleggiano sulla coppia reale. Delle vicissitudini di Charlène ne abbiamo parlato spesso. Ilaveva spiegato che le condizioni fisiche della moglie non sono ancora ottimali: “È esausta, fisicamente e mentalmente, e non è in grado di occuparsi di doveri reali o familiari”. Pochi giorni fa è arrivata pure la notizia della positività al Covid. Ma non è finita. Perché c’è chi sostiene che il Covid sia soltanto una scusa. La verità sarebbe che Charlène a Palazzo non si trova più bene anche a causa del coinvolgimento in molti eventi importanti di Nicole Coste. Quest’ultima, per chi non lo ricordasse, ha avuto un figlio cheinizialmente non ...

Pubblicità

Pontifex_it : Gesù parla in silenzio nel Mistero dell’Eucaristia e ogni volta ci ricorda che seguirlo vuol dire uscire da noi ste… - RobertoBurioni : Sono orgoglioso del mio Presidente del Consiglio. Lui dice che non si ricandiderà, io spero che cambi idea o che lo… - SimoneTogna : #inter: #Ausilio rientra in sede e scherza. Alla domanda sul possibile arrivo di #Lukaku e #Dybala: “Ho pranzato da… - aurora_gianna : @Karencorallo io già avevo notato questa disparità quando è uscita la paparazzata di J e S e B e L ,la prima è sta… - camreline : i filtri scemi e inquietanti li trova tutti lui, era sa tanto che non lo faceva effettivamente… -