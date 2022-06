Incidente a Casoria | cane eroe morto per salvare il padrone

Pubblicità

È morto come un eroe Dick , di 12 anni. Allarme centauri ad alta velocità su via Principe di Piemonte , a, dove un cane è stato investito insieme al suo padrone. Un pastore tedesco e un sessantenne sono stati travolti da una moto che avanzava a tutta velocità. Pastore tedesco muore per salvare il ...Il cane purtroppo è morto così, a causa di un terribilestradale Una famiglia piange ed è in lutto per la morte di un cagnolino, volato troppo ... A raccontare quello che è successo a, ... Incidente a Casoria, pastore tedesco muore per salvare il padrone Da quella tragica sera Ciro, il figlio del 60enne, sensibilizza, attraverso i social, l’attenzione delle autorità sul problema legato all’alta velocità di motorini e di autovetture, su via Principe di ...