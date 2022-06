Incendio nel campus universitario, 200 studenti evacuati (Di venerdì 17 giugno 2022) Incendio nella notte nel CamPlus di Torino Regio Parco. Intorno alle 22 infatti sono partite le fiamme dall’impianto di aerazione e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Dalla residenza universitaria sono stati evacuati circa duecento studenti che sono stati fatti rientrare dopo le 2.30, quando le fiamme alle apparecchiature elettriche erano state spente. Una squadra antIncendio del campus presidia la struttura. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 17 giugno 2022)nella notte nel CamPlus di Torino Regio Parco. Intorno alle 22 infatti sono partite le fiamme dall’impianto di aerazione e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Dalla residenza universitaria sono staticirca duecentoche sono stati fatti rientrare dopo le 2.30, quando le fiamme alle apparecchiature elettriche erano state spente. Una squadra antdelpresidia la struttura. L'articolo proviene da Nuova Società.

