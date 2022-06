Giornata mondiale della Sla, tornano le iniziative Aisla (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos Salute) - Dalla ricerca scientifica che annuncia l'efficacia del tofersen in una forma genetica rara della malattia, alla testimonianza di Aldo, con l'emozionante visual poem “I giorni alla finestra”. Un racconto di vita della corsa di Aldo, come anche delle 6mila famiglie che corrono insieme a lui, ogni giorno. Immancabile, la tradizionale veleggiata Thalas che vedrà protagonisti le famiglie domenica 19 giugno, gli ammalati ed i volontari sulle onde della Marina di Salivoli a Piombino. Sono tante le iniziative dell'Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) in occasione della Giornata mondiale 2022 dedicata alla malattia. Promossa dalla federazione internazionale delle associazioni dei pazienti, International ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos Salute) - Dalla ricerca scientifica che annuncia l'efficacia del tofersen in una forma genetica raramalattia, alla testimonianza di Aldo, con l'emozionante visual poem “I giorni alla finestra”. Un racconto di vitacorsa di Aldo, come anche delle 6mila famiglie che corrono insieme a lui, ogni giorno. Immancabile, la tradizionale veleggiata Thalas che vedrà protagonisti le famiglie domenica 19 giugno, gli ammalati ed i volontari sulle ondeMarina di Salivoli a Piombino. Sono tante ledell'Associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica () in occasione2022 dedicata alla malattia. Promossa dalla federazione internazionale delle associazioni dei pazienti, International ...

