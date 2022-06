Pubblicità

Motosprint.it

... però, è stato ancheWard, vincitore del trofeo "Star of Tomorrow" in quella che è stata ... ci ha raccontato inil suo esordio nella corsa su strada più celebre e prestigiosa al mondo, ...... i poteri che il siero gli ha donato e, deciso a ottenere la sua stessa forza sovrumana. Dopo ... Ciascuna edizione è accompagnata da unacard lenticolare. Sulle edizioni in Alta ... Esclusiva, Milo Ward: il TT 2022 visto dagli occhi di un newcomer Dopo anni di gare in pista, il pilota britannico è stato uno dei migliori esordienti del TT 2022: “Per correre su strada occorre adottare un approccio diverso, ma ciò che si prova è speciale” ...Jared Leto è il protagonista assoluto di un cinecomic anomalo con protagonista una creatura assetata di sangue ...