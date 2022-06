Duplice omicidio Castelfranco: "Mio figlio fece da scudo per proteggerle" (Di venerdì 17 giugno 2022) Continuano le indagini sull'omicidio in provincia di Modena. Salvatore Montefusco, accusato di aver ucciso moglie e figliastra, ha rivelato nuovi dettagli utili per ricostruire la tragedia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 giugno 2022) Continuano le indagini sull'in provincia di Modena. Salvatore Montefusco, accusato di aver ucciso moglie e figliastra, ha rivelato nuovi dettagli utili per ricostruire la tragedia

Pubblicità

Marco44343784 : RT @_xyk_09_yjy_wjk: Lo arrestarono,lo torturarono e lo costrinsero a confessare #GeorgeStinney aveva solo 14 anni quando il #16giugno 1944… - FonteUfficiale : Colluttazione in carcere dell'imputato per il duplice omicidio dei genitori - Open_gol : Salvatore Montefusco è accusato del duplice omicidio della moglie Gabriela Tranfadir, 47 anni, e della figlia di le… - BeltramoPaolo : RT @_xyk_09_yjy_wjk: Lo arrestarono,lo torturarono e lo costrinsero a confessare #GeorgeStinney aveva solo 14 anni quando il #16giugno 1944… - sonosunwoo : @sonochawyoung no poi faccio un duplice omicidio -