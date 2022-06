“Che vi devo dire…”. Francesco Giorgino e l’addio dal Tg1: cosa sta succedendo alla Rai (Di venerdì 17 giugno 2022) Francesco Giorgino del Tg1, novità su quello che sarebbe successo in questi giorni. Si è appreso che il giornalista è stato tolto dalla conduzione del telegiornale delle ore 20, in onda sul primo canale della Rai, ma la vicenda è tutt’altro che chiusa. A distanza di un po’ di tempo dalla notizia, è emerso che l’agenzia di stampa giornalistica AdnKronos è riuscita ad ottenere qualche dichiarazione dal protagonista della storia, che ovviamente ha ancora dei punti oscuri che dovranno essere chiariti. Inizialmente sulla rimozione di Francesco Giorgino del Tg1 i più attenti hanno notato qualcosa nell’ultima puntata del TG1. Di solito il giornalista si congeda dal pubblico sempre con la stessa formula: prima scandisce l’orario di chiusura del telegiornale, poi lancia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022)del Tg1, novità su quello che sarebbe successo in questi giorni. Si è appreso che il giornalista è stato tolto dconduzione del telegiornale delle ore 20, in onda sul primo canale della Rai, ma la vicenda è tutt’altro che chiusa. A distanza di un po’ di tempo dnotizia, è emerso che l’agenzia di stampa giornalistica AdnKronos è riuscita ad ottenere qualche dichiarazione dal protagonista della storia, che ovviamente ha ancora dei punti oscuri che dovranno essere chiariti. Inizialmente sulla rimozione didel Tg1 i più attenti hanno notato qualnell’ultima puntata del TG1. Di solito il giornalista si congeda dal pubblico sempre con la stessa formula: prima scandisce l’orario di chiusura del telegiornale, poi lancia ...

