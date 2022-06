6 royal look a prova di caldo per l'ufficio (Di venerdì 17 giugno 2022) Il perfetto outfit ufficio per l’estate è quello che ti permette di rimanere al fresco tutta la giornata, senza soffrire sotto l’aria condizionata e senza rinunciare al proprio stile. Il desiderio di indossare sempre il solito paio di pantaloni in lino può soccombere su ogni tentativo di styling. E destreggiarsi tra tutte le regole di dress-code che ogni ufficio prevede può essere demoralizzante. Ma ecco 6 look indossati dalle royal di tutto il mondo da cui prendere ispirazione. Icone dello stile formale e di classe, le loro mise più casual prevedono tutti i must-have di stagione. Lo chemisier colorato Con un abito chemisier dall’iconica silhouette New look di Dior, Beatrice Borromeo ha catturato l’attenzione al F1 Grand Prix di Monaco. Sarà stato per il colore fiammante, o per la sua eleganza innata, ... Leggi su amica (Di venerdì 17 giugno 2022) Il perfetto outfitper l’estate è quello che ti permette di rimanere al fresco tutta la giornata, senza soffrire sotto l’aria condizionata e senza rinunciare al proprio stile. Il desiderio di indossare sempre il solito paio di pantaloni in lino può soccombere su ogni tentativo di styling. E destreggiarsi tra tutte le regole di dress-code che ogniprevede può essere demoralizzante. Ma ecco 6indossati dalledi tutto il mondo da cui prendere ispirazione. Icone dello stile formale e di classe, le loro mise più casual prevedono tutti i must-have di stagione. Lo chemisier colorato Con un abito chemisier dall’iconica silhouette Newdi Dior, Beatrice Borromeo ha catturato l’attenzione al F1 Grand Prix di Monaco. Sarà stato per il colore fiammante, o per la sua eleganza innata, ...

Pubblicità

IOdonna : Nessun membro della royal family resiste al fascino delle gare ippiche - infoitcultura : Il royal look del giorno. La principessa Anna, in grigio chic, al terzo giorno del Royal Ascot 2022 - VanityFairIt : Per una volta la regina è stata lei... - fabrizio_cocco : Questa diventerà una lp con incastonati componenti di una vecchia macchina da scrivere Royal. Look total black.… - SkyTG24 : Royal Ascot 2022, tripudio di cappelli, turbanti e coroncine: tutti i look. FOTO -