Un consiglio per Draghi a Kiev. Parla l'ex vicepremier ucraina (Di giovedì 16 giugno 2022) Più del rombo dei bombardamenti russi e dei lampi che squarciano il cielo del Donbass, l'ucraina teme l'oblio. "Qualcuno in Europa, nel mondo libero inizia a perdere interesse nella guerra russa, sente la fatica. Noi non possiamo permetterci di sentirla: dobbiamo sopravvivere". Ivanna klympush-tsintsadze è stata la vicepremier dell'ucraina per tre anni, dal 2016 al 2019, sotto la guida di Petro Poroshenko. A margine dei "Defence days" della Fondazione De Gasperi, l'ex numero due del governo di Kiev Parla con Formiche.net e lancia un appello a Palazzo Chigi. Draghi parte per Kiev con Macron e Scholz. Cosa si aspetta? Mi aspetto che nessuno dei tre cerchi di convincere l'ucraina a scendere a compromessi con l'aggressore russo. E che da ...

