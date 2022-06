Ucraina, ipotesi ripresa campionato di calcio (Di giovedì 16 giugno 2022) Nonostante la guerra ancora in corso, in Ucraina si sta già pensando alla ripartenza dal punto di vista sportivo. Il campionato di calcio ucraino è fermo dallo scorso 24 febbraio. Ora i club vogliono riprendere le attività agonistiche il più presto possibile: da quanto si apprende, infatti, le squadre inizieranno i ritiri verso metà luglio, con il prossimo campionato che dovrebbe ricominciare il 20 agosto 2022. Le partite dovrebbero giocarsi tra l’ovest dell’Ucraina e la Polonia. (Adnkronos) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022) Nonostante la guerra ancora in corso, insi sta già pensando alla ripartenza dal punto di vista sportivo. Ildiucraino è fermo dallo scorso 24 febbraio. Ora i club vogliono riprendere le attività agonistiche il più presto possibile: da quanto si apprende, infatti, le squadre inizieranno i ritiri verso metà luglio, con il prossimoche dovrebbe ricominciare il 20 agosto 2022. Le partite dovrebbero giocarsi tra l’ovest dell’e la Polonia. (Adnkronos) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

Pubblicità

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: DOPO IL CASO ORFEO Di Bella presenta il palinsesto: Annunziata in Ucraina [LEGGI] - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: DOPO IL CASO ORFEO Di Bella presenta il palinsesto: Annunziata in Ucraina [LEGGI] - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: DOPO IL CASO ORFEO Di Bella presenta il palinsesto: Annunziata in Ucraina [LEGGI] - fattoquotidiano : DOPO IL CASO ORFEO Di Bella presenta il palinsesto: Annunziata in Ucraina [LEGGI] - nikocara59 : RT @fradepal: L'Italia è divisa, ma pazienza. Piuttosto va segnalato che le ipotesi qui sotto si escludono l'un l'altra. O una guerra brev… -