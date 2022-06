(Di giovedì 16 giugno 2022) Capitolo cessioni in casache sul calciomercato può cedere almeno 5 giocatori: Koulibaly e Fabian Ruiz tra i big. Ma secondoc’è una polveriera pronta ad esplodere in casa: “Victor Osimhen, Dries Mertens, Koulibaly (che aspetta il Barcellona) Fabian Ruiz e Politano vogliono andarsene e Insigne già partito. Intriga Luis Alberto della Lazio. Si complica Januzaj, su di lui piombano West Ham e Betis. Il Monza è scatenato, ha chiesto alOunas e Petagna“. Quello che spaventa è anche l’addio di Osimhen che piace all’Arsenal, mentre il Barcellona può fare sul serio per Koulibaly. Il difensore senegalese vuole vincere ed ha capito che aè complicato, ecco perché sta pensando di andare via. Non è una questione di denaro, ma di prospettive future ed un giocatore di 31 anni ...

Pubblicità

napolipiucom : Tuttosport - Napoli chi resta? Cinque verso la cessione, è caos #DeLaurentiis #napoli #ForzaNapoliSempre… - Luxgraph : Mbappé e la Zebra, il mistero è Hollywood! - Luxgraph : Premier League 2022/23, ecco la 1ª giornata: Conte sfida il Southampton, Ronaldo attende il Brighton… - MarcoDiMaro : Tuttosport 'Polveriera Napoli, 5 azzurri vogliono andare via'. Per il quotidiano torinese sarebbero Osimhen, Kouli… - Luxgraph : Pogba alla Juve: il ritorno più atteso. E torna anche il suo garage da 1,6 milioni! -

L'edizione odierna didedica ampio spazio al mercato del, sia in entrata che in uscita. E ci sarebbero diversi giocatori che potrebbero andare via. Mercato, in quanti vanno via Come racconta l'...Non poteva mancare e infatti puntualmente è arrivato anche in quest'anno di calciomercato l'incrocio sulla rotta Torino -, come racconta. Fabian nel mirino Juventus I soggetti in questione sono un difensore e un centrocampista, Koulibaly e Fabian Ruiz : Tutte le news sul calciomercatoe sul ...Calciomercato Juventus, 70 milioni al Napoli per il doppio affare. Doppio intreccio ma Cherubini prima deve vendere in mezzo ...Fabian Ruiz ha rifiutato la proposta di rinnovo fatta dalla società azzurra. Al momento sembra sicura una sua partenza, almeno per guadagnare qualcosa dalla cessione.