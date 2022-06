Superbonus, i soldi sono finiti. Che succede ora (Di giovedì 16 giugno 2022) Superbonus: a che gioco giocano Governo e Parlamento? La festa è finita, ma nessuno lo dice. Per decine di migliaia di imprese è a rischio un vero e proprio inferno che s’infiamma sottotraccia ogni giorno di più. Già da qualche tempo il Governo ha fatto sapere di voler chiudere con effetto immediato i cordoni della borsa, per esaurimento del budget. Bene, ma perché lo ha mandato a dire in modo silente e fuori tempo massimo, mentre ancora oggi non è intervenuto drasticamente a occuparsi del fine-vita bonus? Questa non è una misura “a sportello”, dove si sa in anticipo che l’incentivo è fino a capienza. Per questo, ogni giorno che passa, si espongono gli ignari operatori a nuovi e ingenti debiti, ingannati da leggi che continuano bellamente a garantir loro rimborsi cui avrebbero diritto, ma che non arriveranno mai per incapienza dello Stato. È una cosa inaudita! Nessuno ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 16 giugno 2022): a che gioco giocano Governo e Parlamento? La festa è finita, ma nessuno lo dice. Per decine di migliaia di imprese è a rischio un vero e proprio inferno che s’infiamma sottotraccia ogni giorno di più. Già da qualche tempo il Governo ha fatto sapere di voler chiudere con effetto immediato i cordoni della borsa, per esaurimento del budget. Bene, ma perché lo ha mandato a dire in modo silente e fuori tempo massimo, mentre ancora oggi non è intervenuto drasticamente a occuparsi del fine-vita bonus? Questa non è una misura “a sportello”, dove si sa in anticipo che l’incentivo è fino a capienza. Per questo, ogni giorno che passa, si espongono gli ignari operatori a nuovi e ingenti debiti, ingannati da leggi che continuano bellamente a garantir loro rimborsi cui avrebbero diritto, ma che non arriveranno mai per incapienza dello Stato. È una cosa inaudita! Nessuno ...

