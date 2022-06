Sonic Frontiers | SEGA stima dalle 20 alle 30 ore per completarlo

(Di giovedì 16 giugno 2022) L’immenso mondo disi sta scoprendo pian piano: ora abbiamo la conferma delle ore che dovremo riversare nel titolo In tanti, dopo Super Mario Odyssey, ci siamo chiesti che aspetto avrebbe un gioco del porcospino blu dise implementasse l’open world, e ora chesi appresta a rispondere alla domanda è lecito porsene un’altra: quante ore ci chiederà il gioco? Del resto, dopo quanto avvenuto con Forces e con la versione 3DS di Generations, certe preoccupazioni sono legittime. A quanto pare, la stampa straniera si è fatta carico del quesito, eTeam non ha tardato a rispondere. Ci aggiriamo sulla trentina di ore, e come sempre avviene con queste stime c’è la possibilità di estendere questo tempo ulteriormente. Il24 ore, ...

