Soleil Sorge e l’iniziativa speciale: l’incontro con i fan per un aperitivo (VIDEO) (Di giovedì 16 giugno 2022) Soleil Sorge tra un progetto e l’altro, l’ex gieffina protagonista di un aperitivo speciale con i suoi fan: ecco i dettagli E’ amatissima da intere generazioni Soleil Sorge. Negli ultimi anni ha rapito il cuore di tantissimi italiani con la sua bellezza e con la sua semplicità. I fan che la seguono da anni l’hanno supportata ed ammirata negli ultimi sei mesi dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Nella sesta edizione Soleil ha partecipato come concorrente nel noto reality show di Canale 5. E’ seguitissima grazie anche alla sua determinazione e caparbietà che la contraddistingue, l’amata Soleil da gieffina è volata nel ruolo di opinionista nell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso, fino ad arrivare all’esordio ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 giugno 2022)tra un progetto e l’altro, l’ex gieffina protagonista di uncon i suoi fan: ecco i dettagli E’ amatissima da intere generazioni. Negli ultimi anni ha rapito il cuore di tantissimi italiani con la sua bellezza e con la sua semplicità. I fan che la seguono da anni l’hanno supportata ed ammirata negli ultimi sei mesi dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Nella sesta edizioneha partecipato come concorrente nel noto reality show di Canale 5. E’ seguitissima grazie anche alla sua determinazione e caparbietà che la contraddistingue, l’amatada gieffina è volata nel ruolo di opinionista nell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara D’Urso, fino ad arrivare all’esordio ...

Pubblicità

361_magazine : - soleil_sorge : @sisonokevin Esatto, non c'è niente di male se ci va - duca1072 : RT @Gianni_gian13: Soleil Sorge e #Kimbo vi aspettano stasera alle ore 19:00 sui Navigli a Milano per fare a… - duca1072 : RT @filosalva18: Ricapitoliamo: Questa sera alle ore 19:00 sui Navigli a Milano vi aspettano Soleil Sorge e #Kimbo per fare un aperitivo in… - duca1072 : RT @Gianni64148347: Soleil Sorge e #Kimbo vi aspettano stasera alle ore 19:00 sui Navigli a Milano per fare… -