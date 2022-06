“Se una vuole vestirsi da donna…”: Fiano ricorda in Aula le parole di Elena Donazzan su Cloe Bianco | VIDEO (Di giovedì 16 giugno 2022) Abbandonata da quelle istituzioni per cui prestava il servizio più utile alla crescita del Paese: la formazione di giovani studenti che, in futuro, diventeranno la classe dirigente. Cloe Bianco è morta nell’indifferenza generale. Suicida all’interno di quel camper in cui viveva in provincia di Belluno. Una donna transgender che si era messa alle spalle quel passato da “Luca Bianco” in cui non si ritrovava più da tempo. L’autodeterminazione di sé stessa l’ha pagata a caro prezzo. Insegnava all’istituto Scarpa di San Donà di Piave, fino al 2015 quando decise di rivelare ai suoi studenti la sua identità di genere. E da quel momento un’infinità dei problemi, partiti proprio dalle istituzioni venete: prima la sospensione, poi il lento e inesorabile demansionamento. Una storia finita in tragedia, con la politica che ha fatto la sua parte ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Abbandonata da quelle istituzioni per cui prestava il servizio più utile alla crescita del Paese: la formazione di giovani studenti che, in futuro, diventeranno la classe dirigente.è morta nell’indifferenza generale. Suicida all’interno di quel camper in cui viveva in provincia di Belluno. Una donna transgender che si era messa alle spalle quel passato da “Luca” in cui non si ritrovava più da tempo. L’autodeterminazione di sé stessa l’ha pagata a caro prezzo. Insegnava all’istituto Scarpa di San Donà di Piave, fino al 2015 quando decise di rivelare ai suoi studenti la sua identità di genere. E da quel momento un’infinità dei problemi, partiti proprio dalle istituzioni venete: prima la sospensione, poi il lento e inesorabile demansionamento. Una storia finita in tragedia, con la politica che ha fatto la sua parte ...

