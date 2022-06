Meloni troppo maturi? Preparate questa ricetta strepitosa! (Di giovedì 16 giugno 2022) L’estate è la stagione dei Meloni, succosi, dolci e grandi! A volte capita di acquistarne una grande quantità che, spesso, finisce per non essere consumata del tutto. Cosa fare allora quando diventano troppo maturi? Gettarli? Certo che no, la soluzione è una sola ed è gustosa: realizzare una squisita confettura! Per questa ricetta andranno benissimo i Meloni retati, quelli con la buccia scura e le striature verdi in rilievo e la polpa arancione o i Meloni cantalupo, l’altra varietà con la polpa arancione. Curiose? Allora seguite tutti i passaggi di seguito! Confettura di Meloni: la ricetta gustosa per la vostra estate Per realizzare questa dolcissima confettura vi occorreranno: Meloni ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 16 giugno 2022) L’estate è la stagione dei, succosi, dolci e grandi! A volte capita di acquistarne una grande quantità che, spesso, finisce per non essere consumata del tutto. Cosa fare allora quando diventano? Gettarli? Certo che no, la soluzione è una sola ed è gustosa: realizzare una squisita confettura! Perandranno benissimo iretati, quelli con la buccia scura e le striature verdi in rilievo e la polpa arancione o icantalupo, l’altra varietà con la polpa arancione. Curiose? Allora seguite tutti i passaggi di seguito! Confettura di: lagustosa per la vostra estate Per realizzaredolcissima confettura vi occorreranno:...

Pubblicità

RossiAdalgisa : RT @ale_manicone: @ilruttosovrano Per quanto sia distante anni luce dalla Meloni è fin troppo evidente che non intendesse dire affondare co… - mario_vagnoni : Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d'Italia con la Meloni e La Russa: “Giorgia urla troppo, contro di lei si m… - Vinicio99476806 : @AieieBrazov3 @biancogionero @danieleviotti @GuidoCrosetto @mariolavia @GiorgiaMeloni E poi in antropologia cultura… - Rosario00118093 : @GuidoCrosetto @GiorgiaMeloni Questo discorso urlato non è piaciuto neanche a tanti di destra. La Meloni si fa pren… - Comemigirano : @GuidoCrosetto Davvero pensi che sia il momento per andare al Governo? Il Governo con la guida a destra è suggest… -