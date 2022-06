Lukaku e Pogba, un bel modo per “fregare” i ricchi inglesi (Di giovedì 16 giugno 2022) Si avvicina sempre di più la possibilità di rivedere in Serie A Lukaku e Pogba: ecco come Inter e Juventus possono “fregare” gli inglesi In una Serie A mai così priva di talento e di campioni, il possibile ritorno di Romelu Lukaku e Paul Pogba è quasi come un raggio di sole nelle tenebre. Oltretutto con quel sottile di gusto di soffiare due top player conclamati al campionato più ricco e bello del mondo. Senza considerare i contorni di due operazioni che rappresentano a livello economico e di strategia uno scacco matto pazzesco agli inglesi. A cominciare dallo scenario più clamoroso, ovvero il ritorno del centravanti belga all’Inter dopo il tradimento della scorsa estate. A distanza di un anno o poco meno, il Chelsea è pronto a sbolognare un investimento da circa ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Si avvicina sempre di più la possibilità di rivedere in Serie A: ecco come Inter e Juventus possono “” gliIn una Serie A mai così priva di talento e di campioni, il possibile ritorno di Romelue Paulè quasi come un raggio di sole nelle tenebre. Oltretutto con quel sottile di gusto di soffiare due top player conclamati al campionato più ricco e bello del mondo. Senza considerare i contorni di due operazioni che rappresentano a livello economico e di strategia uno scacco matto pazzesco agli. A cominciare dallo scenario più clamoroso, ovvero il ritorno del centravanti belga all’Inter dopo il tradimento della scorsa estate. A distanza di un anno o poco meno, il Chelsea è pronto a sbolognare un investimento da circa ...

