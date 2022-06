Luigi De Laurentiis: “Cessione Bari, non ho ricevuto offerte. C’è grande appeal” (Di giovedì 16 giugno 2022) Luigi De Laurentiis presidente del Bari, parla della questione multiproprietà e afferma di non aver ricevuto offerte per il club pugliese. Luigi De Laurentiis commenta il ricorso sulle multiproprietà presentato da Aurelio e Luigi De Laurentiis, respinto dalla Corte Federale della Figc a sezioni unite. I presidenti del Napoli e del Bari si erano espressi contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che lo scorso 4 maggio aveva già rigettato il ricorso. I De Laurentiis, assistiti dall’avvocato Mattia Grassani, faranno ricorso al Collegio di garanzia presso il Coni per l’ultimo grado della giustizia sportiva. Poi ci sarà eventualmente la giustizia amministrativa con Tar e Consiglio di Stato. Se ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 giugno 2022)Depresidente del, parla della questione multiproprietà e afferma di non averper il club pugliese.Decommenta il ricorso sulle multiproprietà presentato da Aurelio eDe, respinto dalla Corte Federale della Figc a sezioni unite. I presidenti del Napoli e delsi erano espressi contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che lo scorso 4 maggio aveva già rigettato il ricorso. I De, assistiti dall’avvocato Mattia Grassani, faranno ricorso al Collegio di garanzia presso il Coni per l’ultimo grado della giustizia sportiva. Poi ci sarà eventualmente la giustizia amministrativa con Tar e Consiglio di Stato. Se ...

Pubblicità

DiMarzio : #SerieB | @sscalciobari, le parole del presidente Luigi #DeLaurentiis - napolipiucom : Luigi De Laurentiis: 'Cessione Bari, non ho ricevuto offerte. C'è grande appeal' #Bari #DeLaurentiis #napoli… - Diego31883 : 'Gli abbonamenti verranno comunicati nel mese di luglio, saranno costruiti in maniera intelligente per avvicinare i… - MondoNapoli : Luigi De Laurentiis sulla multiproprietà: 'Non ci arrendiamo! Ricorreremo anche al CONI' - - TV7Benevento : Calcio: Luigi De Laurentiis, 'multiproprietà? Ci rivolgeremo al Coni' - -