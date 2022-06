LIVE Bianchin/Scampoli-Menegatti/Gottardi 0-1, Mondiali Beach 2022 in DIRETTA: Gottardi chiude il primo set, 23-25 (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI OTTAVI DI LUPO-RANGHIERI AI Mondiali DI Beach VOLLEY DALLE 22.00 LA DIRETTA LIVE DEGLI OTTAVI DI NICOLAI-COTTAFAVA DI Beach VOLLEY DALLE 21.00 6-7 La parallela di Bianchin 5-7 Tocco vincente di Menegatti 5-6 Muroooooooooooooooo Bianchiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 4-6 Errore al servizio Gottardi 3-6 Out il tocco di Scampoli 3-5 Il tocco di nocche di Menegatti 3-4 Il cut di Scampoli 2-4 Mano out Menegatti 2-3 Out Menegatti 1-3 Il tocco vincente di Gottardi Bruno Schmidt/Saymon hanno vinto 21-19 il ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI OTTAVI DI LUPO-RANGHIERI AIDIVOLLEY DALLE 22.00 LADEGLI OTTAVI DI NICOLAI-COTTAFAVA DIVOLLEY DALLE 21.00 6-7 La parallela di5-7 Tocco vincente di5-6 Muroooooooooooooooo Bianchiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 4-6 Errore al servizio3-6 Out il tocco di3-5 Il tocco di nocche di3-4 Il cut di2-4 Mano out2-3 Out1-3 Il tocco vincente diBruno Schmidt/Saymon hanno vinto 21-19 il ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE – Menegatti-Gottardi-Scampoli-Bianchin 0-0 (19-20): ottavi Mondiali Roma 2022 beach volley in DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE Bianchin-Scampoli-Menegatti-Gottardi Mondiali Beach 2022 in DIRETTA: il derby che vale i quarti! - #Bianchin-… - infoitsport : LIVE – Scampoli/Bianchin-Megan/Nicole: Mondiali Roma 2022 beach volley in DIRETTA - zazoomblog : LIVE – Scampoli-Bianchin-Megan-Nicole 1-0 (21-12 17-20): Mondiali Roma 2022 beach volley in DIRETTA - #Scampoli-Bi… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #BeachVolley #MondialeRoma2022 Mattinata nera per le italiane con Victoria #OrsiToth costretta al r… -