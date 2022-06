Lazio | Marcos Antonio e poi? Sarri prima del ritiro ne aspetta altri tre

(Di giovedì 16 giugno 2022) I punti interrogativi superano i punti fermi. È vero che manca ancora tanto al via della stagione, ma - al momento del rinnovo contrattuale -è stato chiaro: la nuovadeve prendere forma ...

... ma - al momento del rinnovo contrattuale - Sarri è stato chiaro: la nuovadeve prendere ... Le lacune L'acquisto del brasilianoAntonio (sbarcherà a Roma la prossima settimana) ha colmato ......annuale con opzione per il rinnovo di un altro anno ASSAN CEESAY (LECCE) dallo Zurigo L'attaccante gambiano è stato vice - capocannoniere dell'ultimo campionato svizzeroANTONIO () dallo ...La Lazio avrebbe messo gli occhi sul terzino del Santos Pedrinho: scopriamo qualcosa in più sul giovane difensore brasiliano ...Gnonto accende il calciomercato: l’uomo rivelazione della Nazionale è uno dei gioielli più ambiti. Hoffenheim in vantaggio sulle altre ...