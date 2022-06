L’addio di Chiellini obbliga la Juve a un grande colpo dalla Premier (Di giovedì 16 giugno 2022) Giorgio Chiellini ha già firmato per i Los Angeles e dunque la Juve dovrà cercare delle nuove soluzioni per il prossimo futuro. Ci saranno moltissimi cambiamenti all’interno della Juventus della prossima stagione, con i bianconeri che saranno costretti a dover trovare un sostituto anche di Giorgio Chiellini, uno di quegli elementi che è sempre stato considerato tra i più importanti all’interno della rosa della Signora, con il campione toscano che ha deciso di concedersi una vacanza retribuita in quel di Los Angeles, ma a Torino serve un sostituto che possa essere all’altezza. Giorgio Chiellini Juventus (LaPresse)Quando si deve trovare un sostituto di un campione assoluto come Giorgio Chiellini non è sicuramente facile come cosa, soprattutto considerando come il ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 16 giugno 2022) Giorgioha già firmato per i Los Angeles e dunque ladovrà cercare delle nuove soluzioni per il prossimo futuro. Ci saranno moltissimi cambiamenti all’interno dellantus della prossima stagione, con i bianconeri che saranno costretti a dover trovare un sostituto anche di Giorgio, uno di quegli elementi che è sempre stato considerato tra i più importanti all’interno della rosa della Signora, con il campione toscano che ha deciso di concedersi una vacanza retribuita in quel di Los Angeles, ma a Torino serve un sostituto che possa essere all’altezza. Giorgiontus (LaPresse)Quando si deve trovare un sostituto di un campione assoluto come Giorgionon è sicuramente facile come cosa, soprattutto considerando come il ...

Pubblicità

Elena89Friendf : @cihorinunciato La cosa che a me ha dato più fastidio è stata nella partita contro l'Argentina, l'addio di Chiellin… - tonacci_stefano : RT @Boboj29: A Wembley ,Londra, in occasione di Argentina-Italia ci sara' l'addio di Chiellini alla Nazionale , dopo questa Giorgio sceglie… - Elena89Friendf : @gabryhz ha ragione ma sono tedeschi e queste cose non le capiscono, peggio Dybala nella gara contro l'Argentina, p… - davidefederic12 : @Vink901 @diegoghost05 Ma la colpa è di mancini, ha messo in campo una formazione stupida, giovani mandati allo sba… - 22jctraveler : @gippu1 Almeno Donnarumma un europeo cel'ha fatto vincere. Mi stupisce piu' vedere gente come Bastoni in campo anzi… -