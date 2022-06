La Roma è già a quota 33mila abbonamenti (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono arrivati sesti in campionato e hanno vinto la Conference League. E ovviamente hanno Mourinho in panchina. I tifosi della Roma sono pazzi per la loro squadra. Non vanno a letto con il nemico, sostengono i loro colori. E prima fase della campagna abbonamenti si è chiusa con la sottoscrizione di 33.500 tessere staccate. La Roma fa sapere che non erano stati sottoscritti tanti abbonamenti dalla stagione 2003-04. I nuovi abbonati sono quasi 13 mila. Il 93,8% dei vecchi abbonati ha confermato la propria sottoscrizione. Già esaurita la Curva Sud centrale. Lunedì 20 giugno comincerà la fase due con la vendita libera a partire dalle 10. Quanta invidia per il loro entusiasmo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 giugno 2022) Sono arrivati sesti in campionato e hanno vinto la Conference League. E ovviamente hanno Mourinho in panchina. I tifosi dellasono pazzi per la loro squadra. Non vanno a letto con il nemico, sostengono i loro colori. E prima fase della campagnasi è chiusa con la sottoscrizione di 33.500 tessere staccate. Lafa sapere che non erano stati sottoscritti tantidalla stagione 2003-04. I nuovi abbonati sono quasi 13 mila. Il 93,8% dei vecchi abbonati ha confermato la propria sottoscrizione. Già esaurita la Curva Sud centrale. Lunedì 20 giugno comincerà la fase due con la vendita libera a partire dalle 10. Quanta invidia per il loro entusiasmo. L'articolo ilNapolista.

Pubblicità

TommasoSchiepp1 : @sheva_gol @FrankGrimesSMM @fede_capellaro @MilanNewsit E comunque per adesso in Italia nessuno ha annunciato i pro… - napolista : La Roma è già a quota 33mila abbonamenti Non erano così tanti dalla stagione 2003-04. Il 93,8% dei vecchi abbonati… - massimo4951 : RT @cricci52: Premetto che sono tutt'altro che un bacchettone ,ma se la cucurbitacea evoca le tradizioni della famiglia che arrivano gia da… - Franciscktrue : @m_ioia Se sono nella norma di Roma stiamo già ben al di là del tollerabile ?? - pongo501 : @Roma @gualtierieurope Ma come si fa a dire che bisogna tenere spenti i condizionatori? Ma sapete come funziona un… -