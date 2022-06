Juventus, senti Pogba: “Punto cruciale della mia carriera, non posso sbagliare scelta” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Oggi sono a un Punto cruciale della mia carriera. Devo prendere delle decisioni importanti che determineranno il mio futuro. E non ho il diritto di sbagliare”. In attesa che si sciolga il nodo Juve, Paul Pogba nella docu-serie a lui dedicata, disponibile da domani su Amazon Prime, si racconta e racconta la sua carriera di campione del mondo “che gioca al Manchester United, uno dei club più importanti al mondo”. Ma il contratto è in scadenza tra due settimane, e Pogba deve ‘solo’ porre la sua firma sulla nuova avventura bianconera. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) “Oggi sono a unmia. Devo prendere delle decisioni importanti che determineranno il mio futuro. E non ho il diritto di”. In attesa che si sciolga il nodo Juve, Paulnella docu-serie a lui dedicata, disponibile da domani su Amazon Prime, si racconta e racconta la suadi campione del mondo “che gioca al Manchester United, uno dei club più importanti al mondo”. Ma il contratto è in scadenza tra due settimane, edeve ‘solo’ porre la sua firma sulla nuova avventura bianconera. SportFace.

