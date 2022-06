Gemma Galgani, ma cosa combini? La dama di Uomini e Donne lo fa ancora (Di giovedì 16 giugno 2022) Gemma Galgani dopo la fine del Trono Over di Uomini e Donne sembrerebbe esserci cascata ancora una volta: una nuova versione di sé sta per arrivare? Gemma Galgani è stata la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne per oltre dieci anni. Anche se poco prima del termine di questa stagione televisiva, il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 16 giugno 2022)dopo la fine del Trono Over disembrerebbe esserci cascatauna volta: una nuova versione di sé sta per arrivare?è stata la protagonista indiscussa del Trono Over diper oltre dieci anni. Anche se poco prima del termine di questa stagione televisiva, il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

ParliamoDiNews : Gemma Galgani, non riesce ad accettarlo | I fan: `il cielo ha preso un pezzo del tuo cuore` -… - zazoomblog : Gemma Galgani non riesce ad accettarlo I fan: “il cielo ha preso un pezzo del tuo cuore” - #Gemma #Galgani #riesce… - infoitcultura : Uomini e Donne, Gemma Galgani non nasconde la tristezza: ''Nel mio cuore sempre'' - infoitcultura : Gemma Galgani, 'sarai sempre nel mio cuore': il lutto che sconvolge la star di U&D - infoitcultura : Gemma Galgani in lacrime: il dolore è troppo forte -