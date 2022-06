Pubblicità

Il Tempo

Che fare A Dicche venne il classico colpo di. Per guadagnare tempo cominciò a sciorinare una ...una giovane donna in abito da sera e dietro di lei niente meno che il Feldmaresciallo Karl, ...Ma, altrettanto, Frank è stato un talent scout anche di tecnici, se solo pensiamo aldi ... dell'ingresso come azionista di Toto, del progressivo passaggio del team nelle mani non propri ... F1: Wolff, 'il genio di Hamilton non è in declino' Roma, 16 giu. (Adnkronos) - Toto Wolff ha respinto l'ipotesi che Lewis Hamilton sia in declino ed ha affermato che il sette volte campione di Formula 1 ha dimostrato di essere un "genio" in questa ...