“Come sono andate le cose”. Incidente a Ciao Darwin, la verità su Paolo Bonolis viene fuori solo ora (Di giovedì 16 giugno 2022) Gabriele Marchetti e la verità su Bonolis dopo l’Incidente a Ciao Darwin. Il concorrente è rimasto gravemente ferito durante la ‘sfida dei rulli’ e a seguito dell’Incidente è stato sottoposto a diverse operazioni chirurgiche, restando in ospedale per un anno. Il ricordo di quel giorno non va più via dalla mente dell’uomo, che a distanza di 3 anni è costretto su una sedia a rotelle. Accanto a lui sono rimasti la moglie e il figlio, che in questi anni, da quando ha perso l’uso dei movimenti, lo aiutano “per ogni atto quotidiano”, Come rivelato dallo stesso Gabriele Marchetti in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. Marchetti ricorda di essersi presentato con tanto entusiasmo per la registrazione: “Pensavo di passare una serata diversa e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Gabriele Marchetti e lasudopo l’. Il concorrente è rimasto gravemente ferito durante la ‘sfida dei rulli’ e a seguito dell’è stato sottoposto a diverse operazioni chirurgiche, restando in ospedale per un anno. Il ricordo di quel giorno non va più via dalla mente dell’uomo, che a distanza di 3 anni è costretto su una sedia a rotelle. Accanto a luirimasti la moglie e il figlio, che in questi anni, da quando ha perso l’uso dei movimenti, lo aiutano “per ogni atto quotidiano”,rivelato dallo stesso Gabriele Marchetti in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. Marchetti ricorda di essersi presentato con tanto entusiasmo per la registrazione: “Pensavo di passare una serata diversa e ...

Pubblicità

lapoelkann_ : 'Tempi cattivi, tempi travagliati' dicono tutti. Viviamo bene, e i tempi saranno buoni. I tempi siamo noi: come sia… - ItaliaViva : Sui territori @matteorenzi e IV si sono visti eccome, così come si è visto il disastroso risultato del Conte-Tour.… - raffaellapaita : Oggi sono intervenuta alla tavola rotonda organizzata dalla FIT-CISL sull’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.… - ilarysotgiu1 : RT @s_t3fan0: @ErmannoKilgore Come le vecchie barzelette: ci sono un italiano, un francese e un tedesco su un treno.... - AlfredEgo11 : @swamilee Non sai quanto faccia bene sapere che ci sono tante persone che amano gli animali (e non solo i nostri) c… -