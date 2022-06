Chris Jericho: “Speravo che sarei stato chiamato ad affrontare Tanahashi” (Di giovedì 16 giugno 2022) Tra pochi giorni, esattamente il 26 giugno, si terrà uno degli eventi piu’ caldi di tutto il 2022. Parliamo ovviamente di Forbidden Door, il PPV che vedrà in azione le stelle della AEW e della New Japan. Il main event avrebbe dovuto vedere di fronte CM Punk ed Hiroshi Tanahashi ma per via del’infortunio del primo i piani sono decisamente cambiati. Il posto del ragazzo di Chicago è stato preso da Moxley anche se il veterano Chris Jericho si aspettava fosse stato lui ad avere questa possibilità. Le sue parole “Ve lo dico francamente. Quando ho saputo che Punk si era infortunato e sarebbe stato ovviamente rimpiazzato, ci sono rimasto di sasso quando ho saputo che non avrei avuto io questa chance. Ovviamente anche Moxley è un grande wrestler e merita questa chance, ma questo ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 16 giugno 2022) Tra pochi giorni, esattamente il 26 giugno, si terrà uno degli eventi piu’ caldi di tutto il 2022. Parliamo ovviamente di Forbidden Door, il PPV che vedrà in azione le stelle della AEW e della New Japan. Il main event avrebbe dovuto vedere di fronte CM Punk ed Hiroshima per via del’infortunio del primo i piani sono decisamente cambiati. Il posto del ragazzo di Chicago èpreso da Moxley anche se il veteranosi aspettava fosselui ad avere questa possibilità. Le sue parole “Ve lo dico francamente. Quando ho saputo che Punk si era infortunato e sarebbeovviamente rimpiazzato, ci sono rimasto di sasso quando ho saputo che non avrei avuto io questa chance. Ovviamente anche Moxley è un grande wrestler e merita questa chance, ma questo ...

