Camila Giorgi-Davis oggi in tv, WTA Birmingham 2022: orario, programma, tv, streaming (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo la vittoria all'esordio contro la ceca Tereza Martincova, l'italiana Camila Giorgi (testa di serie n.3) sfiderà quest'oggi negli ottavi di finale del WTA 250 di Birmingham la statunitense Lauren Davis (n.108 del mondo). I precedenti tra le due tenniste dicono 4-1 in favore dell'atleta a stelle e strisce e più nello specifico 4-0 negli ultimi quattro incontri. L'unica vittoria della nostra portacolori risale dunque al lontano 2012. Lo scontro tra Camila Giorgi e Lauren Davis sarà la prima partita di giornata sul campo Ann Jones. Il match si potrà seguire in diretta tv su Supertennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre) e in diretta streaming su Sky Go, Now, Supertennis.tv e Super Tennix. OA Sport vi offrirà invece la ...

