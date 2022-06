AEW | Dynamite Road Rager floppa | è l’episodio meno visto da oltre un anno

(Di giovedì 16 giugno 2022) Showbuzz Daily ha pubblicato i dati di ascolto dell’edizione denominata “” di AEWdi ieri sera. Lo show di ieri sera, che è servito per la costruzione del PPV Forbidden Door, ha registrato il più basso numero di spettatori totali perinunsecondo Wrestlenomics. Lo show di ieri sera ha registrato una media di 761.000 spettatori, con un calo di 168.000 spettatori rispetto alla scorsa settimana. Per fare un confronto,di AEWdella scorsa settimana aveva ottenuto 939.000 spettatori. Si tratta dell’audience totale più bassa in più di un. Nella fascia d’ascolto che va tra i 18 e i 49 anni,ha ottenuto uno 0,28 di rating. Il numero è sceso ...

