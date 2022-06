24 euro per un caffè: non è la prima volta | I precedenti che fanno scappare i turisti (Di giovedì 16 giugno 2022) La denuncia della professoressa veneziana residente a Padova sul costo dei caffè a Venezia si somma a una serie di altri precedenti in Italia, rendendo di fatto inaccessibile a moltissimi italiani beni alquanto primari come un caffè fuori casa “Vedo che il conto è di 24 euro! 12 euro a macchiatone. Pago. Pago perché sono scioccata. Pago perché sento che è una truffa e non riesco a reagire”. Sono queste le parole della professoressa veneziana sul salatissimo conto presentatole in un bar a Venezia. 24 euro per due caffè macchiati presi, per altro, al bancone. Potete immaginare lo stupore che ha colpito la donna, originaria, per altro, del posto sebbene oggi residente a Padova. Era in compagnia di un’amica quando lo scorso 9 giugno ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 16 giugno 2022) La denuncia della professoressa veneziana residente a Padova sul costo deia Venezia si somma a una serie di altriin Italia, rendendo di fatto inaccessibile a moltissimi italiani beni alquantori come unfuori casa “Vedo che il conto è di 24! 12a macchiatone. Pago. Pago perché sono scioccata. Pago perché sento che è una truffa e non riesco a reagire”. Sono queste le parole della professoressa veneziana sul salatissimo conto presentatole in un bar a Venezia. 24per duemacchiati presi, per altro, al bancone. Potete immaginare lo stupore che ha colpito la donna, originaria, per altro, del posto sebbene oggi residente a Padova. Era in compagnia di un’amica quando lo scorso 9 giugno ...

Pubblicità

matteosalvinimi : Come chiesto dalla Lega, approvati più di 100 milioni di euro di aiuti a famiglie con ragazzi disabili a carico. Pr… - Mov5Stelle : Mentre la Germania alza il salario minimo, che dal 1° ottobre sarà di 12 euro l’ora, nel nostro Paese gli stipendi… - robersperanza : Più diritti, più tutele e più soldi in busta paga per 545mila lavoratrici e lavoratori della sanità che avranno fin… - FedericoSled : RT @DioMarlonBrando: CR7 con i suoi 62 mln di euro lordi l'anno era un affare per la serie A Lukaku al suo vecchio stipendio di 7 netti è… - biondi_danilo : @Gianluc78666977 @matteorenzi Lui nello specifico ha altri motivi ben più devastanti per l'Italia per essere orgogl… -