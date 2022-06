Venezia, 24 euro per due caffè al banco: la denuncia della cliente (Di mercoledì 15 giugno 2022) Uno scontrino da 24 euro per due caffè al banco a Venezia. La denuncia arriva da un'insegnante padovana originaria proprio della città lagunare che giovedì scorso si era recata a Venezia per un giro con un'amica. Conoscendo i prezzi del posto, le due donne hanno scelto un bar ai piedi del Ponte di Rialto al posto degli storici caffè del centro. Nonostante questo, al momento del conto è arrivata la sorpresa: "Erano le 18.30 e ordiniamo due macchiatoni che consumiamo al banco. Faccio due chiacchiere con il barista al quale chiedo un paio di informazioni, poi mi accingo a pagare e vedo che il conto è di 24 euro! 12 euro a macchiatone", ha raccontato la donna in una lettera a La nuova ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 giugno 2022) Uno scontrino da 24per dueal. Laarriva da un'insegnante padovana originaria propriocittà lagunare che giovedì scorso si era recata aper un giro con un'amica. Conoscendo i prezzi del posto, le due donne hanno scelto un bar ai piedi del Ponte di Rialto al posto degli storicidel centro. Nonostante questo, al momento del conto è arrivata la sorpresa: "Erano le 18.30 e ordiniamo due macchiatoni che consumiamo al. Faccio due chiacchiere con il barista al quale chiedo un paio di informazioni, poi mi accingo a pagare e vedo che il conto è di 24! 12a macchiatone", ha raccontato la donna in una lettera a La nuova ...

Pubblicità

nuova_venezia : La storia di Niccolò Daviddi, archeologo a 6 euro l’ora: “Licenziato dopo aver raccontato in tv lo sfruttamento nel… - notiziariofinan : Un'insegnante padovana giovedì scorso si è recata a Venezia per un giro con un'amica ed ha pagato 24 euro per 2 caf… - inotg_inot59 : RT @LuciTheWeirdCat: Quando a Venezia ti viene sete ma in tasca hai solo 50 euro - Ste22460 : RT @LuciTheWeirdCat: Quando a Venezia ti viene sete ma in tasca hai solo 50 euro - Bs4mu : RT @LuciTheWeirdCat: Quando a Venezia ti viene sete ma in tasca hai solo 50 euro -