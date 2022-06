Ungheria, Rossi: “Primi nel girone meritatamente, ora teniamo i piedi per terra” (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Siamo in un girone complicatissimo, ma ci ritroviamo inaspettatamente in prima posizione. Credo anche meritatamente, però. Questi risultati se avvengono non si può sperare che diventino una regola. Non siamo al livello di Germania, Inghilterra e Italia. Siamo in crescendo e fa piacere questa autostima, ma dobbiamo tenere i piedi per terra”. Lo ha detto il ct dell’Ungheria, l’italiano Marco Rossi, commentando l’exploit in Nations League con il primo posto del girone che annovera anche l’Italia e il recente clamoroso 0-4 in casa dell’Inghilterra: “Un consiglio all’Italia? Non mi permetto. Sono fuori da questo sistema da 10 anni, resto un grande tifoso degli azzurri. Mancini sta facendo un grande lavoro nel rifondare la Nazionale, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Siamo in uncomplicatissimo, ma ci ritroviamo inaspettatamente in prima posizione. Credo anche, però. Questi risultati se avvengono non si può sperare che diventino una regola. Non siamo al livello di Germania, Inghile Italia. Siamo in crescendo e fa piacere questa autostima, ma dobbiamo tenere iper”. Lo ha detto il ct dell’, l’italiano Marco, commentando l’exploit in Nations League con il primo posto delche annovera anche l’Italia e il recente clamoroso 0-4 in casa dell’Inghil: “Un consiglio all’Italia? Non mi permetto. Sono fuori da questo sistema da 10 anni, resto un grande tifoso degli azzurri. Mancini sta facendo un grande lavoro nel rifondare la Nazionale, ...

