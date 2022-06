Scherzi a parte 2022, ecco quando inizia la nuova edizione di quest’anno (Di mercoledì 15 giugno 2022) Scherzi a parte torna a settembre 2022 su Canale 5, in prime time alla domenica. Dopo una pausa di quasi tre anni, lo scorso anno lo storico programma televisivo di casa Mediaset è tornato a intrattenere il pubblico della rete ammiraglia. Grazie ad ascolti tv più che soddisfacenti, la trasmissione condotta da Enrico Papi si è guadagnata la riconferma per una nuova edizione: il numero di puntate e il conduttore rimangono invariati rispetto al 2021. In attesa del ritorno in prima serata, a partire dal mese di giugno sono iniziate le registrazioni degli Scherzi. Ancora top secret i personaggi vip scegli dagli autori per “recitare” nel ruolo di vittime inconsapevoli. Di seguito tutto quello da sapere su quando inizia la ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 15 giugno 2022)torna a settembresu Canale 5, in prime time alla domenica. Dopo una pausa di quasi tre anni, lo scorso anno lo storico programma televisivo di casa Mediaset è tornato a intrattenere il pubblico della rete ammiraglia. Grazie ad ascolti tv più che soddisfacenti, la trasmissione condotta da Enrico Papi si è guadagnata la riconferma per una: il numero di puntate e il conduttore rimangono invariati rispetto al 2021. In attesa del ritorno in prima serata, a partire dal mese di giugno sonote le registrazioni degli. Ancora top secret i personaggi vip scegli dagli autori per “recitare” nel ruolo di vittime inconsapevoli. Di seguito tutto quello da sapere sula ...

