ROMA (ITALPRESS) – Fra il 15 maggio e il 14 giugno scorsi la parola "Referendum" ha ottenuto 44.401 citazioni sui media ed è stata pronunciata più di una volta al minuto. Il picco, sulla carta stampata e le testate online, si è avuto nella giornata di lunedì 13 giugno, con 5.071 menzioni.Il dato emerge dal monitoraggio su oltre 1.500 fonti informative fra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog svolto da mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato.Analizzando i soli dati relativi alle principali emittenti televisive (i canali generalisti Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, ...

borghi_claudio : Questo NON VEDEVA L'ORA di uscire dalla naftalina per dire la sua. Referendum 12 giugno, Pregliasco: 'Bene obbligo… - VittorioSgarbi : Il 12 giugno votate “SI” ai referendum sulla giustizia. - GuidoDeMartini : ?? 12 GIUGNO, REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA ?? Non puoi mancare, non puoi sbagliare ?? VOTA SI! ???????????? - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Referendum, il 13 giugno il picco di citazioni sui media - - blogsicilia : #notizie #sicilia Referendum, il 13 giugno il picco di citazioni sui media - -