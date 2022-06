Principe Harry in guai seri | Un giudice lo ha condannato: risarcimento urgente (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Principe Harry è di nuovo in guai serissimi dopo la decisione di un giudice: condannato a risarcire i danni al noto marchio Brutte notizie per il Principe Harry (Foto ANSA)Periodo sempre più complicato per il Principe Harry che deve adesso fare i conti con un nuovo brutto colpo. Si tratta dell’ennesima grana da affrontare, una delle tante arrivate dopo la decisione di lasciare Londra ed il suo ruolo ufficiale nella famiglia reale. Questa volta però nel mirino non sono finiti i suoi rapporti ormai compromessi con il padre Carlo ed il fratello William. Il secondogenito di Lady Diana si è visto infatti al centro di una controversa questione economica e legale. Un braccio di ferro molto duro che in queste ore lo ha ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilè di nuovo inssimi dopo la decisione di una risarcire i danni al noto marchio Brutte notizie per il(Foto ANSA)Periodo sempre più complicato per ilche deve adesso fare i conti con un nuovo brutto colpo. Si tratta dell’ennesima grana da affrontare, una delle tante arrivate dopo la decisione di lasciare Londra ed il suo ruolo ufficiale nella famiglia reale. Questa volta però nel mirino non sono finiti i suoi rapporti ormai compromessi con il padre Carlo ed il fratello William. Il secondogenito di Lady Diana si è visto infatti al centro di una controversa questione economica e legale. Un braccio di ferro molto duro che in queste ore lo ha ...

Pubblicità

m_sourpatch : 'conosci i libri o i film di Harry Potter? ti piacciono?' - Yep, film visti e rivisti! Libri invece avevo cominciat… - CuteNiall91 : In realtà il tipo è un mix fra il principe Harry e Barney - CuteNiall91 : Raga il principe Harry e Megan?? - 16inlovewsweat : spoiler drink and devil had done for the rest . . . L'HO APPENA FINITA VI GIURO CHE PIANTI ERA LOUIS IL MAGGIORDOMO… - RSVP_Excelsior : Meghan ganando como siempre: impone estilo con traje oversize de Valentino ?????? #meghanmarkle #harry -