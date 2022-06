Ondata di calore | città nella morsa di Scipione | da domani il picco fino a 38Â°

Ondata di calore, città nella morsa di Scipione: da domani il picco fino a 38° (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il week end rovente appena trascorso era solo l'antipasto. Nei prossimi giorni Scipione colpirà ancora più duro . L'Ondata di calore portata dall'anticiclone africano salito dal Marocco, che da una ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il week end rovente appena trascorso era solo l'antipasto. Nei prossimi giornicolpirà ancora più duro . L'diportata dall'anticiclone africano salito dal Marocco, che da una ...

