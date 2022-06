Napoli, cedere Osimhen non conviene: non ha completato i due anni di residenza fiscale in Italia (Di mercoledì 15 giugno 2022) «Salvo proposte indecenti, Osimhen giocherà nel Napoli»: è il punto fermo nell’estate incerta della società partenopea. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che chiarisce che ad impedire la cessione del nigeriano non c’è solo «il mercato che non sembra assecondare le richieste economiche del Napoli» e di De Laurentiis, molto elevate. Ma anche il Decreto Crescita. Osimhen è stato tesserato a settembre 2020, non ha completato i due anni di residenza fiscale in Italia e, dopo un’eventuale cessione, il Napoli dovrebbe restituire allo Stato il denaro frutto delle agevolazioni di cui ha usufruito in questi anni. Le vie del calciomercato sono infinite, il Napoli si è ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022) «Salvo proposte indecenti,giocherà nel»: è il punto fermo nell’estate incerta della società partenopea. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che chiarisce che ad impedire la cessione del nigeriano non c’è solo «il mercato che non sembra assecondare le richieste economiche del» e di De Laurentiis, molto elevate. Ma anche il Decreto Crescita.è stato tesserato a settembre 2020, non hai duediine, dopo un’eventuale cessione, ildovrebbe restituire allo Stato il denaro frutto delle agevolazioni di cui ha usufruito in questi. Le vie del calciomercato sono infinite, ilsi è ...

