“Lo amo ancora”: Amber Heard torna a parlare di Johnny Depp dopo il processo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Amber Heard si è raccontata a tutto tondo, ad alcuni giorni dalla fine del processo che Johnny Depp aveva intentato contro di lei. Il verdetto a favore dell’attore le ha procurato una grande amarezza, ma tutto ciò non sarebbe sufficiente a cambiare i suoi sentimenti nei confronti dell’ex marito. In una lunga intervista, ha infatti rivelato di essere ancora innamorata. Amber Heard, l’amore per Johnny Depp La loro relazione è durata poco ed è stata decisamente turbolenta, ma a quanto pare qualcosa è rimasto. Almeno per Amber Heard, che ha recentemente rilasciato un’intervista in esclusiva alla giornalista Savannah Guthrie di NBC News: se nella prima parte andata in onda nei giorni scorsi ... Leggi su dilei (Di mercoledì 15 giugno 2022)si è raccontata a tutto tondo, ad alcuni giorni dalla fine delcheaveva intentato contro di lei. Il verdetto a favore dell’attore le ha procurato una grande amarezza, ma tutto ciò non sarebbe sufficiente a cambiare i suoi sentimenti nei confronti dell’ex marito. In una lunga intervista, ha infatti rivelato di essereinnamorata., l’amore perLa loro relazione è durata poco ed è stata decisamente turbolenta, ma a quanto pare qualcosa è rimasto. Almeno per, che ha recentemente rilasciato un’intervista in esclusiva alla giornalista Savannah Guthrie di NBC News: se nella prima parte andata in onda nei giorni scorsi ...

Pubblicità

QuelloKeSbrocca : non sappiamo più come dirlo... due secoli, due secoli di storia, ve l'amo scritto, ve l'amo cantato, v'amo fatti i… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Amber Heard: 'Amo ancora Johnny Depp. Non sono la vittima perfetta' - xhesikaishotasf : @olivephobja NO AMO MA TU NON HAI VISTO ANCORA UN CAZZO A CHE STAGIONE SEI - rositalory1 : @Stefano_villa73 Siccome sono un coglione e non sono capace di dirti che non ti amo mi invento una cazzata per tene… - restvchill : @perfettacosi__ ksksjsysjsjaj amo ti ringrazio ancora x i contenuti???????????? -