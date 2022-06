La riforma del Csm spacca ancora la maggioranza | lite Lega-Pd

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Sono stati bocciati tutti gli emendamenti alladell'ordinamento giudiziario e del Csm. Ora l'Aula del Senato domani mattina procederà con le dichiarazioni di voto e con il voto finale del testo già approvato dalla Camera. Sarà l'ultimo passaggio per il via libera definitivo allaCartabia. L'Aula ha respinto a scrutinio segreto (con 136 contrari e 70 favorevoli) anche una modifica proposta dellasu alcuni aspetti della custodia cautelare. La richiesta di voto segreto è stata duramente contestata dal Partito Democratico. «Questo - ha detto il capogruppo dem Simona Malpezzi - è uno strumento delle opposizioni per mettere in difficoltà il governo che loro non sostengono. Devo sottolineare con rammarico che questa richiesta viene da una forza politica che dice di voler sostenere l'esecutivo e che alla Camera ...

ItaliaViva : A chi oggi parla di riforma del quorum al referendum ed ha votato contro al nostro referendum del 2016 diamo il 'Pr… - CarloCalenda : Semplificazione processi burocratici (Anac etc); riforma SSN senza costruire inutili sovrastrutture (case della sal… - reportrai3 : Con la riforma della giustizia Cartabia i complessi equilibri tra potere politico e potere giudiziario rischiano di… - danieledv79 : La #Malpezzi con questa risposta dimostra il giustizialismo del PD, non interessato ad approvare alcuna riforma sul…

