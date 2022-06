I lavoratori del futuro? Avranno esoscheletri robotici: la sperimentazione (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Istituto italiano di tecnologia (Iit) e l’Inail presentano i nuovi prototipi di esoscheletri robotici collaborativi a uso industriale che serviranno per rendere il lavoro in ambito industriale e manifatturiero più sicuro. Grazie ai motori elettrici con cui sono equipaggiati e ad algoritmi di intelligenza artificiale, questi dispositivi indossabili supporteranno lavoratori e lavoratrici nei compiti più gravosi dal punto di vista fisico, diminuendone lo sforzo fino al 40% e determinando una riduzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali croniche. Perché potrebbero essere necessari gli esoscheletri Le patologie lavoro-correlate a carico del sistema muscolo-scheletrico sono, infatti, le più frequenti sul posto di lavoro e pari al 68% di tutte le malattie professionali denunciate all’Inail nel 2020, ... Leggi su fmag (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Istituto italiano di tecnologia (Iit) e l’Inail presentano i nuovi prototipi dicollaborativi a uso industriale che serviranno per rendere il lavoro in ambito industriale e manifatturiero più sicuro. Grazie ai motori elettrici con cui sono equipaggiati e ad algoritmi di intelligenza artificiale, questi dispositivi indossabili supporterannoe lavoratrici nei compiti più gravosi dal punto di vista fisico, diminuendone lo sforzo fino al 40% e determinando una riduzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali croniche. Perché potrebbero essere necessari gliLe patologie lavoro-correlate a carico del sistema muscolo-scheletrico sono, infatti, le più frequenti sul posto di lavoro e pari al 68% di tutte le malattie professionali denunciate all’Inail nel 2020, ...

Pubblicità

AndreaOrlandosp : Dopo una giornata a Lussemburgo al Consiglio UE sono rientrato a Roma per la chiusura del tavolo di crisi #Almaviva… - AndreaOrlandosp : ???? Un passaggio storico per l'Unione Europea. Dal Consiglio dei Ministri del Lavoro a Lussemburgo di oggi via liber… - beppe_grillo : Corea del Sud: sempre più aziende sostituiscono i lavoratori con i Robot - luigisa27514204 : RT @AndreaOrlandosp: Dopo una giornata a Lussemburgo al Consiglio UE sono rientrato a Roma per la chiusura del tavolo di crisi #Almaviva, #… - GuadagnoRaffae2 : RT @AndreaOrlandosp: Dopo una giornata a Lussemburgo al Consiglio UE sono rientrato a Roma per la chiusura del tavolo di crisi #Almaviva, #… -