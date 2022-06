Fnopi “Sul territorio fondamentali i Lea infermieristici” (Di mercoledì 15 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “I Lea del territorio e i Lea infermieristici sono una necessità assoluta dettata dalla nuova organizzazione dell’assistenza nata con il PNRR e il cosiddetto ‘DM 71’ (la.delibera 21 aprile 2022 del Consiiglio dei ministri)”. Non ha dubbi Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), intervenuta alla tavola rotonda dell’evento di presentazione del rapporto di Saluequità, laboratorio italiano per l’analisi, l’innovazione e il cambiamento delle politiche sanitarie e sociali, “Analisi del nuovo sistema di garanzia dei Lea”.Una necessità che la presidente Fnopi lega, ad esempio, alla nascita dell’infermiere di famiglia di comunità, che va inserito nel contesto dei Lea territoriali distrettuali, ridisegnando anche gli assetti ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “I Lea dele i Leasono una necessità assoluta dettata dalla nuova organizzazione dell’assistenza nata con il PNRR e il cosiddetto ‘DM 71’ (la.delibera 21 aprile 2022 del Consiiglio dei ministri)”. Non ha dubbi Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (), intervenuta alla tavola rotonda dell’evento di presentazione del rapporto di Saluequità, laboratorio italiano per l’analisi, l’innovazione e il cambiamento delle politiche sanitarie e sociali, “Analisi del nuovo sistema di garanzia dei Lea”.Una necessità che la presidentelega, ad esempio, alla nascita dell’infermiere di famiglia di comunità, che va inserito nel contesto dei Lea territoriali distrettuali, ridisegnando anche gli assetti ...

