Fiorentina, Zurkowski ma non solo: tripla operazione con l’Empoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) Fiorentina-Empoli, asse caldissimo di mercato. Lo fa sapere il Corriere dello Sport, secondo il quale i due club stanno lavorando sul riscatto... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 giugno 2022)-Empoli, asse caldissimo di mercato. Lo fa sapere il Corriere dello Sport, secondo il quale i due club stanno lavorando sul riscatto...

Pubblicità

sportli26181512 : Fiorentina, Zurkowski ma non solo: tripla operazione con l’Empoli: Fiorentina-Empoli, asse caldissimo di mercato. L… - nadi1913 : RT @NickCecca: Fiorentina, nelle prossime ore l’incontro con l’Empoli per Zurkowski, che il club azzurro vuole tenere - ArenaSportiva1 : ??CALCIOMERCATO FIORENTINA: ???? #Fiorentina molto attiva sul mercato: nelle prossime ore incontrerà gli agenti di… - Fprime86 : RT @NickCecca: Fiorentina, nelle prossime ore l’incontro con l’Empoli per Zurkowski, che il club azzurro vuole tenere - dimitri_conti : Nelle prossime ore #Fiorentina e #Empoli si incontreranno per discutere del riscatto di #Zurkowski. Gli azzurri vog… -