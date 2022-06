Fiorentina Parisi, è lui il colpo mancino: l’idea della Viola (Di mercoledì 15 giugno 2022) La Fiorentina ha scelto Parisi dell’Empoli come innesto per la corsia mancina: l’idea è quella di uno scambio con Zurkowski La Fiorentina ha messo Fabiano Parisi nel mirino per la corsia mancina. La trattativa con l’Empoli potrebbe anche intavolarsi con uno scambio. l’idea della Viola è quella di inserire Zurkowski nell’affare. Potrebbe essere il polacco la chiave per arrivare al terzino dell’Under 21 azzurra. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Laha sceltodell’Empoli come innesto per la corsia mancina:è quella di uno scambio con Zurkowski Laha messo Fabianonel mirino per la corsia mancina. La trattativa con l’Empoli potrebbe anche intavolarsi con uno scambio.è quella di inserire Zurkowski nell’affare. Potrebbe essere il polacco la chiave per arrivare al terzino dell’Under 21 azzurra. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #Parisi è l'idea per la corsia mancina della #Fiorentina ?? - dodicesimoviola : La #Fiorentina piomba su #Parisi, terzino sinistro dell' #Empoli classe 2000. Può essere il sostituto di #Biraghi - TuttoAvellinoit : Fiorentina ed Empoli al dialogo per Parisi: Avellino spettatore interessato - CalcioOggi : Calciomercato Fiorentina, svolta Parisi: trattativa in corso con l'Empoli - Fantacalcio ® - Fiorentinanews : Da oggi parte il countdown per #Zurkowski: la #Fiorentina aspetta, ma intanto inquadra #Parisi come vice #Biraghi -