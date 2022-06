F1 | Red Bull può scendere ancora di peso! Un margine di oltre due decimi di tempo sul giro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Sempre più leggera. La Redsta letteralmente volando in questa fase del Mondiale 2022 di F1. I guai della Ferrari hanno messo in una chiara condizione di forza la scuderia di Milton Keynes che, rispetto alla Rossa, vanta un chiaro 6-2. L’ultima doppietta di Baku (Azerbaijan), con l’olandese Max Verstappen vincitore e il messicano Sergio Perez secondo, ha rafforzato le posizioni di vertice nelle due classifiche piloti e costruttori: il neerlandese comanda con 150 punti, 21 in più di Perez e 34 in più del ferrarista Charles Leclerc; la squadra anglo-austriaca ha undi vantaggio di 80 lunghezze rispetto al team di Maranello. In vista del prossimo round in Canada (17-19 giugno), ci si aspetta una RB18 molto forte, per la grande efficienza che è capace di sviluppare e anche per un altro aspetto. Secondo la testata tedesca Auto, Motor und Sport, ...