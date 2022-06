Brescia: partita la 1000 miglia 2022, 426 auto storiche al via per la quarantesima rievocazione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu.(Adnkronos) - Alle 13.30 di oggi è ufficialmente partita la 1000 miglia 2022. Dalla pedana di Viale Venezia, a Brescia, la prima delle 426 vetture storiche ha dato il via alla quarantesima rievocazione della 'corsa più bella del mondo'. Per i prossimi quattro giorni gli equipaggi saranno impegnati in un tragitto di oltre 2.000 chilometri, da Brescia a Roma e ritorno, attraversando alcune delle località più belle e suggestive d'Italia in un concentrato di emozioni e bellezza: "La macchina è accesa -afferma la presidente di 1000 miglia, Beatrice Saottini-. Partiamo per quest'avventura consapevoli di quanto fatto e con tanta adrenalina per quello che verrà. Siamo pronti a dare e ricevere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu.(Adnkronos) - Alle 13.30 di oggi è ufficialmentela. Dalla pedana di Viale Venezia, a, la prima delle 426 vettureha dato il via alladella 'corsa più bella del mondo'. Per i prossimi quattro giorni gli equipaggi saranno impegnati in un tragitto di oltre 2.000 chilometri, daa Roma e ritorno, attraversando alcune delle località più belle e suggestive d'Italia in un concentrato di emozioni e bellezza: "La macchina è accesa -afferma la presidente di, Beatrice Saottini-. Partiamo per quest'avventura consapevoli di quanto fatto e con tanta adrenalina per quello che verrà. Siamo pronti a dare e ricevere ...

Pubblicità

TV7Benevento : Brescia: partita la 1000 miglia 2022, 426 auto storiche al via per la quarantesima rievocazione -… - Luca10101973 : La #millemiglia2022 è partita #frecciarossa Brescia Roma Brescia con splendide auto d'epoca, quella della mitica ga… - FrancescoCaroll : RT @VikyBorgomeo: Partita la #1000Miglia Le 426 auto al via della quarantesima rievocazione La prima tappa da Brescia a Cervia-Milano Marit… - Agente_Lisa : È partita da Brescia la #millemiglia la rievocazione della storica corsa. Fino al 18 giugno le mitiche auto attrave… - VikyBorgomeo : Partita la #1000Miglia Le 426 auto al via della quarantesima rievocazione La prima tappa da Brescia a Cervia-Milano… -