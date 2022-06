Atp Halle 2022, Medvedev supera Goffin: ok Hurkacz, sorpresa Carreno (Di mercoledì 15 giugno 2022) Daniil Medvedev, dopo la pesante sconfitta nella finale di S-Hertogenbosch contro la sorpresa olandese Tim Van Rijthoven, è partito bene nel torneo Atp 500 di Halle 2022. Il nuovo numero uno del mondo ha rifilato un severo 6-3 6-2 al belga David Goffin sbrigando la pratica in poco più di un’ora. Adesso agli ottavi di finale ci sarà il biellorusso Ilya Ivashka per il moscovita. Buonissima vittoria anche per Hubert Hurkacz, primo giocatore a staccare il pass per i quarti di finale. Il polacco ha battuto per 7-6(5) 6-3 il francese Ugo Humbert dopo quasi due ore di gioco. Inutile dire che la differenza l’ha fatta tutta l’esito del primo set, conquistato al tie-break dal numero dodici del mondo dopo aver anche cancellato due set point consecutivi sul punteggio di 5-4 e servizio in favore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 giugno 2022) Daniil, dopo la pesante sconfitta nella finale di S-Hertogenbosch contro laolandese Tim Van Rijthoven, è partito bene nel torneo Atp 500 di. Il nuovo numero uno del mondo ha rifilato un severo 6-3 6-2 al belga Davidsbrigando la pratica in poco più di un’ora. Adesso agli ottavi di finale ci sarà il biellorusso Ilya Ivashka per il moscovita. Buonissima vittoria anche per Hubert, primo giocatore a staccare il pass per i quarti di finale. Il polacco ha battuto per 7-6(5) 6-3 il francese Ugo Humbert dopo quasi due ore di gioco. Inutile dire che la differenza l’ha fatta tutta l’esito del primo set, conquistato al tie-break dal numero dodici del mondo dopo aver anche cancellato due set point consecutivi sul punteggio di 5-4 e servizio in favore ...

Pubblicità

livetennisit : ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE) - sportface2016 : #ATPHalle 2022: il programma di mercoledì 15 giugno con #Kyrgios-#Tsitsipas - sportface2016 : #ATPHalle 2022: vincono #Tsitsipas, #AugerAliassime, #Kyrgios e #Hurkacz. Ok #Griekspoor - LorenzoAndreol4 : L'orso passeggia sulla Owl Arena. Tra poco con voi su @SuperTennisTv per Kyrgios vs Altmaier, primo turno dell'Atp… - livetennisit : ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Berrettini e Sonego (LIVE) -