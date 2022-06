Addio a Internet Explorer | il vecchio browser che ha fatto la storia del web

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Nato nel 1995, quando ancora ci si chiedeva quali fossero le potenzialità della rete globale, va definitivamente in pensione. In un mercato dominato da Chrome, il suo successore di casa Microsoft è Edge

Breve storia di Internet Explorer Per chi non lo sapesse, Internet Explorer è stato il browser ufficiale di Microsoft di Bill Gates dal 1995 quando uscì la versione di Windows 95. Addio all'iconico browser di Microsoft, che chiude dopo 27 anni. Ecco spiegato perché e cosa significa che Internet Explorer è morto, e cosa succede dopo il ritiro.