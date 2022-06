7 piante infallibili da tenere in casa e giardino Anti zanzare | ragni e mosche!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 15 giugno 2022) 7daincontroSoprattutto d’estate, la nostrapuò diventare ricettacolo per mosche,. Solitamente per liberarcene adoperiamo prodotti industriali, insetticidi o semplici repellenti. Per solito sono efficaci, ma appunto perché pieni di chimica talvolta possono dare problemi alla salute. Ebbene, anche in questo caso la natura ci viene in soccorso, nel senso che esistono svariate sostanze di origine naturale che possono funzionare benissimo da insetticidi e/o repellenti per questi insetti. Qui di seguito te ne indichiamo sette. Speriamo possano esserti utili. 7da ...